Чи скоротять країни Заходи підтримку України цього року — прогноз ексголови МЗС

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: УНІАН

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін спрогнозував, чи зможуть західні союзники нашої країни скоротити цьогорічну військову підтримку. Він наголосив, що наразі в лавах союзників почалася стратегічна дискусія стосовно цього.

Про це він заявив в інтерв'ю Oboz.ua.

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За словами Клімкіна, країни Заходу психологічно перебувають не в тому стані, як півтора року тому.

"Там розуміють, що розпочинається новий етап війни, що потрібно довге дихання, що санкції діють, хоча, на жаль, не так, як там розраховували", — сказав він.

Ексголова МЗС додав, що союзники здійняли обговорення стратегічних питань.

"Ця дискусія включає не тільки нас, але й ще багато питань, і Близький Схід, і Китай. І для нас дуже важливо зрозуміти своє місце. Я не виключаю, що для нас можуть бути скорочення допомоги, але поки що я не бачу ознак, що це буде критичним скороченням. Причому як по США, так і по Європейському Союзу", — розмірковує він.

Водночас ексміністр наголосив, що наразі робити прогнози про завершення війни у цьому році наразі дуже важко.

"Ми розуміємо під закінченням війни звільнення територій і усунення загрози з боку Росії на перспективу. Чи зможемо ми досягти цього наступного року, вам ніхто не скаже, оскільки це насправді про прогнози. Але ми займаємося не прогнозами, ми налаштовуємося на те, щоб бути готовими до будь-яких викликів", — наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що раніше екскомандуючий штатом ЗС США у Європі Бен Ходжес заявив, що питання про фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив занепокоєння з приводу можливості того, що Захід може повторити минулі помилки щодо надання військової підтримки Україні. На його думку, Захід ризикує опинитися в ситуації, аналогічній до подій Перл-Гарбора.