Сократят ли страны Запада поддержку Украины в этом году — прогноз экс-главы МИД

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, смогут ли западные союзники нашей страны сократить военную поддержку в этом году. Он подчеркнул, что сейчас в рядах союзников началась стратегическая дискуссия по этому поводу.

Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

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По словам Климкина, страны Запада психологически находятся не в том состоянии, как полтора года назад.

"Там понимают, что начинается новый этап войны, что нужно долгое дыхание, что действуют санкции, хотя, к сожалению, не так, как там рассчитывали", — сказал он.

Экс-глава МИД добавил, что союзники подняли обсуждение стратегических вопросов.

"Эта дискуссия включает не только нас, но еще много вопросов, и Ближний Восток, и Китай. И для нас очень важно понять свое место. Я не исключаю, что для нас могут быть сокращения помощи, но пока я не вижу признаков, что это будет критическим сокращением. Причем как по США, так и по Европейскому Союзу", — рассуждает он.

В то же время экс-министр подчеркнул, что делать прогнозы о завершении войны в этом году пока очень трудно.

"Мы понимаем под окончанием войны освобождение территорий и устранение угрозы со стороны России на перспективу. Сможем ли мы достичь этого следующего года, вам никто не скажет, поскольку это действительно о прогнозах. Но мы занимаемся не прогнозами, мы настраиваемся на то, чтобы быть готовыми к любым вызовам", — подчеркнул Климкин.

Напомним, что ранее экс-командующий штатом ВС США в Европе Бен Ходжес заявил, что вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки по оказанию военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.