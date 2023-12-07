Чи стоїть за агресією Венесуели проти Гаяни Володимир Путін

Член венесуельського парламенту із мапою території Гаяни, яку планує анексувати Венесуела. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Анексія Венесуелою частини території сусідньої Гаяни, безперечно, буде використана Російською Федерацією. Але першопричиною цього акту агресії є не бажання Кремля, а та геополітична ситуація, яка склалася у світі після початку російсько-української війни.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Росії вигідно, але вона — не першопричина

За словами Петра Черника, війна Венесуели проти Гаяни, звісно ж, буде на руку Російській Федерації.

"Безперечно, венесуельці мали певні консультації із росіянами перед оголошенням майбутньої анексії", — упевнений полковник ЗСУ.

Але говорити про те, що цей військовий конфлікт був інспірований Кремлем, некоректно. Причини тут дещо інші.

Як Росія таки вплинула на агресію Венесуели

Полковник ЗСУ пояснив, що ці причини таки пов’язані із агресією Росії проти України.

"Дії Росії зруйнували існуючу на момент початку нашої війни систему міжнародних відносин. І тепер міждержавні конфлікти, особливо коли йдеться про світові автократії, диктатури та тиранії, будуть вирішуватися саме військовим шляхом", — підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мобілізує армію та офіційно оголосив частину сусідньої Гаяни Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він закликав парламент країни ухвалити відповідний закон.