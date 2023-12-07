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Стоит ли за агрессией Венесуэлы против Гайаны Владимир Путин

7 декабря 2023 22:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Стоит ли за агрессией Венесуэлы против Гайаны Владимир Путин
Член венесуэльского парламента с картой территории Гайаны, которую планирует аннексировать Венесуэла. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Анексия Венесуэлой части территории соседней Гайаны, безусловно, будет использована Российской Федерацией. Но первопричиной этого акта агрессии является не желание Кремля, а геополитическая ситуация, которая сложилась в мире после начала российско-украинской войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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России выгодно, но она не первопричина

По словам Петра Черника, война Венесуэлы против Гайаны, конечно, будет на руку Российской Федерации.

"Безусловно, у венесуэльцев были определенные консультации с россиянами перед объявлением будущей аннексии", — уверен полковник ВСУ.

Но говорить о том, что этот военный конфликт был инспирирован Кремлем, некорректно. Причины здесь несколько иные.

Как Россия таки повлияла на агрессию Венесуэлы

Полковник ВСУ объяснил, что эти причины связаны с агрессией России против Украины.

"Действия России разрушили существующую на момент начала нашей войны систему международных отношений. И теперь межгосударственные конфликты, особенно когда речь идет о мировых автократиях, диктатурах и тираниях, будут разрешаться именно военным путем", — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мобилизует армию и официально объявил часть соседней Гайаны Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы. Он призвал парламент страны принять соответствующий закон.

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