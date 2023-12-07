Стоит ли за агрессией Венесуэлы против Гайаны Владимир Путин
Анексия Венесуэлой части территории соседней Гайаны, безусловно, будет использована Российской Федерацией. Но первопричиной этого акта агрессии является не желание Кремля, а геополитическая ситуация, которая сложилась в мире после начала российско-украинской войны.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
России выгодно, но она не первопричина
По словам Петра Черника, война Венесуэлы против Гайаны, конечно, будет на руку Российской Федерации.
"Безусловно, у венесуэльцев были определенные консультации с россиянами перед объявлением будущей аннексии", — уверен полковник ВСУ.
Но говорить о том, что этот военный конфликт был инспирирован Кремлем, некорректно. Причины здесь несколько иные.
Как Россия таки повлияла на агрессию Венесуэлы
Полковник ВСУ объяснил, что эти причины связаны с агрессией России против Украины.
"Действия России разрушили существующую на момент начала нашей войны систему международных отношений. И теперь межгосударственные конфликты, особенно когда речь идет о мировых автократиях, диктатурах и тираниях, будут разрешаться именно военным путем", — подчеркнул Петр Черник.
Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мобилизует армию и официально объявил часть соседней Гайаны Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы. Он призвал парламент страны принять соответствующий закон.
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