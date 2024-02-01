Чи варто скасовувати строкову службу в ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: pereiaslav.city

Потенційна відмова від строкової служби на користь кількамісячних курсів підготовки може обернутися проблемами для Збройних сил України. Зокрема, військовослужбовці, можливо, потраплятимуть на фронт без належної підготовки, не отримавши достатньо досвіду.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, поспішати зі скасування строкової служби, як це пропонують автори законопроєкту про мобілізацію, не варто.

"По-перше, варто зазначити, що в Україні поки що не запроваджено контрактну службу. Тобто перш за треба розробити увесь процес переходу, перш за все, в економічному плані", — підкреслив експерт.

Імовірні проблеми з навчанням

Крім того, пропозиція замінити річну строкову службу кількамісячними курсами може обернутися проблемами під час війни.

"Можливо чи неможливо повноцінно навчити військовій справі громадянина за три чи п’ять місяців — це питання. Але в особовій справі у нього стоятиме позначка "підготовлений", і його можна буде відправляти на фронт", — пояснив Снєгирьов.

Пропонуючи таку норму, наголосив експерт, спочатку потрібно розробити ефективну методику підготовки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.