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Стоит ли отменять срочную службу в ВСУ

1 февраля 2024 01:30
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Владимир Мыленко
журналист
Стоит ли отменять срочную службу в ВСУ
Украинские военнослужащие. Фото: pereiaslav.city
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Потенциальный отказ от срочной службы в пользу нескольких месяцев курсов подготовки может обернуться проблемами для Вооруженных сил Украины. В частности, военнослужащие, возможно, будут попадать на фронт без должной подготовки, не получив достаточного опыта.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, торопиться по отмене срочной службы, как это предлагают авторы законопроекта о мобилизации, не стоит.

"Во-первых, стоит отметить, что в Украине пока не введена контрактная служба. То есть, прежде всего, нужно разработать весь процесс перехода, прежде всего, в экономическом плане", — подчеркнул эксперт.

Вероятные проблемы с обучением

Кроме того, предложение заменить годовую срочную службу на несколько месяцев может обернуться проблемами во время войны.

"Возможно или невозможно полноценно научить военному делу гражданина за три или пять месяцев — это вопрос. Но в личном деле у него будет стоять отметка "подготовленный", и его можно будет отправлять на фронт", — пояснил Снегирев.

Предлагая такую норму, подчеркнул эксперт, сначала нужно разработать эффективную методику подготовки.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

ВСУ
армия
Дмитрий Снегирев
война в Украине
Срочная служба

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