Чи вплине на рішення надати ЗСУ ATACMS успішна атака на Севастополь: думка експерта
Рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS зараз залежить від однієї людини – президента США. А на його позицію може вплинути успішний ракетний удар по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Атака на Севастополь як аргумент
Петро Черник назвав цілком слушною думку про те, що успішне використання Повітряними силами ЗС України крилатих ракет під час атаки на Севастополь в ніч з 12 на 13 вересня підштовхне керівництво США до передачі Україні ракет ATACMS.
"Це стане одним із факторів", — упевнений експерт.
Усе вирішує одна людина
Разом з тим, полковник ЗСУ наголосив, що зараз процес із ракетами ATACMS уже дійшов до тієї точки, коли усі необхідні процедури виконано — і залишається лише одне-єдине політичне рішення.
"Усі рекомендації уже були отримані. Тож зараз все залежить від рішення президента США Джо Байдена", — підкреслив Петро Черник.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.
Про просування уперед в питаннях надання Україні як американських ракет ATACMS, так і німецьких Taurus’ів говорив днями і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.