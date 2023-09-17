Чи вплине на рішення надати ЗСУ ATACMS успішна атака на Севастополь: думка експерта

Президент США Джо Байден, від рішення якого залежить передача ЗСУ ракет ATACMS. Фото: Reuters/ Jonathan Ernst

Рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS зараз залежить від однієї людини – президента США. А на його позицію може вплинути успішний ракетний удар по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Атака на Севастополь як аргумент

Петро Черник назвав цілком слушною думку про те, що успішне використання Повітряними силами ЗС України крилатих ракет під час атаки на Севастополь в ніч з 12 на 13 вересня підштовхне керівництво США до передачі Україні ракет ATACMS.

"Це стане одним із факторів", — упевнений експерт.

Усе вирішує одна людина

Разом з тим, полковник ЗСУ наголосив, що зараз процес із ракетами ATACMS уже дійшов до тієї точки, коли усі необхідні процедури виконано — і залишається лише одне-єдине політичне рішення.

"Усі рекомендації уже були отримані. Тож зараз все залежить від рішення президента США Джо Байдена", — підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Про просування уперед в питаннях надання Україні як американських ракет ATACMS, так і німецьких Taurus’ів говорив днями і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.