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Повлияет ли на решение предоставить ВСУ ATACMS успешная атака на Севастополь: мнение эксперта

17 сентября 2023 06:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Повлияет ли на решение предоставить ВСУ ATACMS успешная атака на Севастополь: мнение эксперта
Президент США Джо Байден, от решения которого зависит передача ВСУ ракет ATACMS. Фото: Reuters/ Jonathan Ernst
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS сейчас зависит от одного человека — президента США. А на его позицию может повлиять успешный ракетный удар по кораблям Черноморского флота в Севастополе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник назвал вполне правильным мнение о том, что успешное использование Воздушными силами ВС Украины крылатых ракет во время атаки на Севастополь в ночь с 12 на 13 сентября подтолкнет руководство США к передаче Украине ракет ATACMS.

"Это станет одним из факторов", — уверен эксперт.

Все решает один человек

Вместе с тем полковник ВСУ подчеркнул, что сейчас процесс с ракетами ATACMS уже дошел до той точки, когда все необходимые процедуры выполнены — и остается лишь одно-единственное политическое решение.

"Все рекомендации уже были получены. Сейчас все зависит от решения президента США Джо Байдена", — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, недавно сообщалось, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

О продвижении вперед в вопросах предоставления Украине как американских ракет ATACMS, так и немецких Taurus говорил на днях и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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