Чи вплине заміна Резнікова на Умєрова на хід 15-го Рамштайну: думка експерта

Новий міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Reuters/Andrii Nesterenko

На 15-му засіданні коаліції у форматі Рамштайн Україна уперше буде представлена не Олексієм Резніковим. Призначення нового міністра оборони, Рустема Умєрова, безперечно, вплине на хід засідання, але зволікати зі змінами у Міноборони було вже неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Ігор Романенко підкреслив, що одним із аспектів нинішнього засідання коаліції в форматі Рамштайн буде оновлення керівництва Міністерства оборони України, яке сталося у вересні.

"Безумовно зміна керівництва вплине на Рамштайн-засідання, бо нова команда не має відповідного досвіду, їй треба час — а його зараз немає, тож Умєрову доведеться відразу включатися у роботу", — наголосив експерт.

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Разом з тим, генерал-лейтенант Романенко упевнений, що рішення звільнити міністра до Рамштайна, а не після — є правильним.

"Чекати до зустрічі у Рамштайні і міняти Резнікова на Умєрова після зустрічі — це була б позиція страуса. А треба було рішуче позбавлятися корупційного тягаря і оновлювати, покращувати ситуацію у непростому, важкому міністерстві, ключовому для нинішньої ситуації в країні", — підкреслив ексзаступник начальник Генштабу ЗС України.

Нагадаємо, що 11 вересня очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання Рамштайн.