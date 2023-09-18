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Повлияет ли замена Резникова на Умерова на ход 15-го Рамштайна: мнение эксперта

18 сентября 2023 16:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Повлияет ли замена Резникова на Умерова на ход 15-го Рамштайна: мнение эксперта
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters/Andrii Nesterenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

На 15-м заседании коалиции в формате Рамштайн Украина впервые будет представлена не Алексеем Резниковым. Назначение нового министра обороны Рустема Умерова, безусловно, повлияет на ход заседания, но медлить с изменениями в Минобороны было уже невозможно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Игорь Романенко подчеркнул, что одним из аспектов нынешнего заседания коалиции в формате Рамштайн будет состоявшееся в сентябре обновление руководства Министерства обороны Украины.

"Безусловно, смена руководства повлияет на Рамштайн-заседание, потому что у новой команды нет соответствующего опыта, ей нужно время — а его сейчас нет, поэтому Умерову придется сразу включаться в работу", — подчеркнул эксперт.

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Вместе с тем, генерал-лейтенант Романенко уверен, что решение уволить министра в Рамштайн, а не после — правильно.

"Ждать до встречи в Рамштайне и менять Резникова на Умерова после встречи — это была бы позиция страуса. А надо было решительно избавляться от коррупционного бремени и обновлять, улучшать ситуацию в непростом, тяжелом министерстве, ключевом для нынешней ситуации в стране", — подчеркнул экс-замначальника Генштаба ВС Украины.

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания Рамштайн.

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