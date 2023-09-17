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Чи з’являться повістки у "Дії": коментар експерта

17 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи з’являться повістки у "Дії": коментар експерта
Українські мобілізовані. Фото: "Вечірній Київ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз данних може обернутися проблемами у зв’язку із потужними діями російських хакерів на службі Кремля.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Наскільки реальними є цифрові повістки

Коментуючи заяву нового міністра оборони Рустема Умєрова про можливість цифровізації процесу мобілізації, зокрема появи електронних повісток, Дмитро Снєгирьов заявив: "Нововведень ми можемо очікувати будь-яких, але законодавством чітко визначений процес вручення повісток і настання відповідальності за ігнорування цього документу".

Експерт підкреслив: очікувати, що це буде практично реалізовано, немає жодних підстав.

"А ура-патріотичних ідей зараз лунає багато від "корисних ідіотів", зокрема з країн Європи", — наголосив Снєгирьов.

Фактор цифрової безпеки

Питання цифрових повісток, зазначив експерт, стосується не тільки невідповідності чинному законодавству, яке ще треба змінити.

Йдеться і про захист персональної інформації, у чому є великі питання.

"Чи доцільно взагалі в умовах потужної кібервійни з боку росіян створювати ці цифрові бази даних, якщо ворог зламує навіть американські ресурси, що вже говорити про нас?" — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що в Міноборони України мають намір запровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси військово-лікарських комісій. Відповідну заяву зробив новий міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

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