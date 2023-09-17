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Появятся ли повестки в "Дії": комментарий эксперта

17 сентября 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Появятся ли повестки в "Дії": комментарий эксперта
Украинские мобилизованные. Фото: "Вечерний Киев"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами в связи с мощными действиями российских хакеров на службе Кремля.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Насколько реальны цифровые повестки

Комментируя заявление нового министра обороны Рустема Умерова о возможности цифровизации процесса мобилизации, в частности появления электронных повесток, Дмитрий Снегирев заявил: "Новшеств мы можем ожидать любых, но законодательством четко определен процесс вручения повесток и наступления ответственности за игнорирование этого документа".

Эксперт подчеркнул, что ожидать, что это будет практически реализовано, нет никаких оснований.

"А ура-патриотических идей сейчас звучит много от разных "полезных идиотов", в частности из стран Европы", — подчеркнул Снегирев.

Фактор цифровой безопасности

Вопрос цифровых повесток, отметил эксперт, касается не только несоответствия действующему законодательству, которое еще предстоит изменить.

Речь идет и о защите персональной информации, в чем есть большие вопросы.

"Целесообразно ли вообще в условиях мощной кибервойны со стороны россиян создавать эти цифровые базы данных, если враг взламывает даже американские ресурсы, что уж говорить о нас?" — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в Минобороны Украины намерены ввести электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров, выступая на пленарном заседании Верховной Рады.

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