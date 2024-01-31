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Чим може обернутися для України та її економіки ідея блокування карток

31 січня 2024 19:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чим може обернутися для України та її економіки ідея блокування карток
Українці можуть кинутися переводити кошти в готівку через новий законопроєкт про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ідея блокувати банківські картки ухилянтам може спровокувати справжній колапс в українській економіці, бо громадяни кинуться знімати усі гроші з рахунків і переводити їх у готівку. Крім того, ця норма іде у розріз із чинним законодавством і порушує права людини.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Норма про блокування карток, яку пропонується ухвалити у новому законопроєкті про мобілізацію, може призвести до колапсу банківської системи, коли велика кількість українців кинеться переказувати усі гроші з карток в готівку.

"Я б не став виключати подібний розвиток подій. Зверніть увагу, до речі, що й обсяг коштів, які українці з-за кордону переводять сюди, до України, теж почала зменшуватися", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Порушення законодавства і прав людини

У цій нормі є ще один важливий момент — а чи є якісь законні підстави для такого рішення.

"Нагадаю, що раніше була заява українського омбудсмена Дмитра Лубінця, що такі пропозиції йдуть всупереч із чинним законодавством і порушують права людини", — підкреслив експерт.

Такі речі, як блокування рахунків, нагадав Снєгирьов, робляться винятково за рішенням суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Верховна Рада
банківські карти
Дмитро Снєгирьов
законопроєкт
війна в Україні

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