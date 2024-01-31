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Чем может обернуться для Украины и ее экономики идея блокирования карт

31 января 2024 19:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Чем может обернуться для Украины и ее экономики идея блокирования карт
Украинцы могут броситься обналичивать средства через новый законопроект о мобилизации. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Идея блокировать банковские карты уклонистам может спровоцировать настоящий коллапс в украинской экономике, потому что граждане бросятся снимать все деньги со счетов и обналичивать. Кроме того, эта норма идет вразрез с действующим законодательством и нарушает права человека.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Норма о блокировке карт, которую предлагается принять в новом законопроекте о мобилизации, может привести к коллапсу банковской системы, когда большое количество украинцев бросится обналичивать все деньги с карточек.

"Я бы не стал исключать подобное развитие событий. Обратите внимание, кстати, что и объем средств, которые украинцы из-за рубежа переводят сюда, в Украину, тоже начал уменьшаться", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Нарушение законодательства и прав человека

В этой норме есть еще один важный момент — есть ли какие-то законные основания для такого решения.

"Напомню, что ранее было заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, что такие предложения идут вразрез с действующим законодательством и нарушают права человека", — подчеркнул эксперт.

Такие вещи, как блокирование счетов, напомнил Снегирев, производятся исключительно по решению суда.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Верховная Рада
банковские карты
Дмитрий Снегирев
законопроект
война в Украине

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