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Чим небезпечна заморожена війна в Україні — в МЗС Румунії чітко пояснили

19 січня 2024 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чим небезпечна заморожена війна в Україні — в МЗС Румунії чітко пояснили
Військовий Збройних сил України зі зброєю. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца-Теодора Одобеску заявила, що Росія не зупиниться на українському кордоні, якщо не зазнає поразки у війні з Україною. Тому не можна допустити заморозку конфлікту. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Лумініци-Теодори Одобеску на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Міністерка зазначила, що Румунія має досвід у відносинах з Росією, тому не плекає щодо неї ілюзій.

"Ми бачили це під час війни в Україні, але також ми бачили безпосередньо в Румунії, як російські безпілотники падали на нашу територію... Якщо комусь ще потрібні докази, просто подивіться на заморожені конфлікти по всьому Чорноморському регіону, або на окупацію Криму в 2014 році", — наголосила Одобеску.

Вона зауважила, що Росія агресивно діє з метою оскарження сучасного міжнародного порядку, встановленого після Другої світової війни. Росія використовує застарілі концепції, зокрема сфери впливу, які вважаються неактуальними у сучасному світі.

Одобеску додала, що Румунія буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Також міністерка закликала західних партнерів посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, що Румунія посиленими темпами будує транспортний коридор між Україною і ЄС в обхід Польщі та Угорщини. Новий шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном уже цього року.

Румунія
небезпека
війна в Україні
війна
Росія

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