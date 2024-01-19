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Чем опасна замороженная война в Украине — в МИД Румынии четко объяснили

19 января 2024 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Чем опасна замороженная война в Украине — в МИД Румынии четко объяснили
Военный Вооруженных Сил Украины с оружием. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску заявила, что Россия не остановится на украинской границе, если не потерпит поражение в войне с Украиной. Поэтому нельзя допустить заморозки конфликта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Луминицы-Теодоры Одобеску на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Министр отметила, что Румыния имеет опыт в отношениях с Россией, поэтому не питает к ней иллюзий.

"Мы видели это во время войны в Украине, но также мы видели непосредственно в Румынии, как российские беспилотники падали на нашу территорию... Если кому-то еще нужны доказательства, просто посмотрите на замороженные конфликты по всему Черноморскому региону или на оккупацию Крыма в 2014 году", — подчеркнула Одобеску.

Она отметила, что Россия агрессивно действует в целях обжалования современного международного порядка, установленного после Второй мировой войны. Россия использует устаревшие концепции, в частности, сферы влияния, которые считаются неактуальными в современном мире.

Одобеску добавила, что Румыния будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Также министр призвала западных партнеров усилить санкции против РФ.

Напомним, что Румыния усиленными темпами строит транспортный коридор между Украиной и ЕС в обход Польши и Венгрии. Новый путь соединит румынские порты с украинской границей уже в этом году.

Румыния
опасность
война в Украине
війна
Россия

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