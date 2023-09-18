Чого Україні чекати від 15-го Рамштайна: прогноз ексзаступника очільника Генштабу

Одне з попередніх засідань у форматі Рамштайн. Фото: пресслужба Пентагону

Засідання на військовій базі Рамштайн 19 вересня стане знаковою подією, бо західні партнери нарешті зробили рішучі кроки у царині надання Україні зброї для перемоги. Деталі щодо цієї зброї і будуть обговорюватися.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Зустріч членів західної антиросійської коаліції на американській базі Рамштайн у Німеччині 19 вересня не буде якюсь рядовою подією.

"Цей Рамштайн буде знаковим. Бо західні партнери таки вирішили забезпечувати Україну зброєю для перемоги", — упевнений Ігор Романенко.

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На засіданні, припустив експерт, йтиметься про допомогу Україні на різних напрямках.

Це, зокрема:

постачання ЗСУ ракет ATACMS та Taurus;

надання ударних безпілотників;

збільшення об’ємів наданих боєприпасів;

зменшення штучно надуманих термінів підготовки українських пілотів на F-16.

"Нам потрібне просування щодо літаків", — підкреслив ексзаступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, що 11 вересня очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава американського Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".