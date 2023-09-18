Чего Украине ждать от 15-го Рамштайна: прогноз эксзамглавы Генштаба
Заседание на военной базе Рамштайн 19 сентября станет знаковым событием, потому что западные партнеры, наконец, сделали решительные шаги в области предоставления Украине оружия для победы. Детали по этому оружию и будут обсуждаться.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Знаковая пятнадцатая встреча
Встреча членов западной антироссийской коалиции на американской базе Рамштайн в Германии 19 сентября не будет рядовым событием.
"Этот Рамштайн будет знаковым. Потому что западные партнеры решили снабжать Украину оружием для победы", — уверен Игорь Романенко.
Чего ждать от сентябрьского Рамштайна
На заседании, предположил эксперт, речь пойдет о помощи Украине по разным направлениям.
Это, в частности:
- снабжение ВСУ ракетами ATACMS и Taurus;
- предоставление ударных беспилотников;
- увеличение объемов предоставленных боеприпасов;
- уменьшение искусственно надуманных сроков подготовки украинских пилотов на F-16.
"Нам нужно продвижение по самолетам", — подчеркнул эксзамначальника Генштаба.
Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".