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Чего Украине ждать от 15-го Рамштайна: прогноз эксзамглавы Генштаба

18 сентября 2023 20:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Чего Украине ждать от 15-го Рамштайна: прогноз эксзамглавы Генштаба
Одно из предыдущих заседаний в формате Рамштайн. Фото: пресс-служба Пентагона
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Заседание на военной базе Рамштайн 19 сентября станет знаковым событием, потому что западные партнеры, наконец, сделали решительные шаги в области предоставления Украине оружия для победы. Детали по этому оружию и будут обсуждаться.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Встреча членов западной антироссийской коалиции на американской базе Рамштайн в Германии 19 сентября не будет рядовым событием.

"Этот Рамштайн будет знаковым. Потому что западные партнеры решили снабжать Украину оружием для победы", — уверен Игорь Романенко.

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На заседании, предположил эксперт, речь пойдет о помощи Украине по разным направлениям.

Это, в частности:

  • снабжение ВСУ ракетами ATACMS и Taurus;
  • предоставление ударных беспилотников;
  • увеличение объемов предоставленных боеприпасов;
  • уменьшение искусственно надуманных сроков подготовки украинских пилотов на F-16.

"Нам нужно продвижение по самолетам", — подчеркнул эксзамначальника Генштаба.

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".

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