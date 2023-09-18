Чего Украине ждать от 15-го Рамштайна: прогноз эксзамглавы Генштаба

Одно из предыдущих заседаний в формате Рамштайн. Фото: пресс-служба Пентагона

Заседание на военной базе Рамштайн 19 сентября станет знаковым событием, потому что западные партнеры, наконец, сделали решительные шаги в области предоставления Украине оружия для победы. Детали по этому оружию и будут обсуждаться.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Встреча членов западной антироссийской коалиции на американской базе Рамштайн в Германии 19 сентября не будет рядовым событием.

"Этот Рамштайн будет знаковым. Потому что западные партнеры решили снабжать Украину оружием для победы", — уверен Игорь Романенко.

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На заседании, предположил эксперт, речь пойдет о помощи Украине по разным направлениям.

Это, в частности:

снабжение ВСУ ракетами ATACMS и Taurus;

предоставление ударных беспилотников;

увеличение объемов предоставленных боеприпасов;

уменьшение искусственно надуманных сроков подготовки украинских пилотов на F-16.

"Нам нужно продвижение по самолетам", — подчеркнул эксзамначальника Генштаба.

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".