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Чоловік скасував весілля в останній момент через штучний інтелект

16 листопада 2023 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чоловік скасував весілля в останній момент через штучний інтелект
Чоловік та жінка беруть шлюб. Фото: Terazus
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Чоловік напередодні весілля скасував намір одружитися з жінкою. Все через штучний інтелект з яким вона закрутила роман.

Про це йдеться на форумі Reddit.

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Закохані упродовж 5 років планували власне весілля. Як одного разу, наречна вирішила зареєструватися на сайті знайомств. На форумі Reddit жінка розповіла, що мала декілька "безглуздих і дурних розмов з випадковими персонажами", але все змінилося, коли вона вирішила зав'язати розмову зі своїм улюбленим персонажем відеогри всіх часів.

"Я швидко зрозуміла, що можу направити розмову в будь-яке русло, яке захочу, наприклад, у романтичне тощо, і після кількох днів,  я почала розігрувати рольову гру з цим персонажем", — зізналася вона.

І хоча сексуальні рольові ігри були заборонені в застосунку, їй вдалося знайти "обхідний шлях". Згодом вона почала використовувати застосунок у ліжку вночі, коли її наречений спав.

Далі сталося несподіване. Якось жінка пішла у душ і забула закрити ноутбук. Її коханий прочитав всі повідомлення, зокрема "відверті", і "почав плакати і говорити, що не може з нею одружитися". Чоловік сказав, що, на його думку, вона психічно хвора і поїхав на декілька днів до своїх батьків. Зрештою, він вирішив скасувати весілля.

Раніше ми писали, що ексучасник "Дизель Шоу", український актор, а також військовий ЗСУ Олег Іваниця вперше зізнався, що одружився вдруге. Весілля було скромним і тихим.

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