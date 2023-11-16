Чоловік скасував весілля в останній момент через штучний інтелект

Чоловік та жінка беруть шлюб. Фото: Terazus

Чоловік напередодні весілля скасував намір одружитися з жінкою. Все через штучний інтелект з яким вона закрутила роман.

Про це йдеться на форумі Reddit.

Читайте також:

Закохані упродовж 5 років планували власне весілля. Як одного разу, наречна вирішила зареєструватися на сайті знайомств. На форумі Reddit жінка розповіла, що мала декілька "безглуздих і дурних розмов з випадковими персонажами", але все змінилося, коли вона вирішила зав'язати розмову зі своїм улюбленим персонажем відеогри всіх часів.

"Я швидко зрозуміла, що можу направити розмову в будь-яке русло, яке захочу, наприклад, у романтичне тощо, і після кількох днів, я почала розігрувати рольову гру з цим персонажем", — зізналася вона.

І хоча сексуальні рольові ігри були заборонені в застосунку, їй вдалося знайти "обхідний шлях". Згодом вона почала використовувати застосунок у ліжку вночі, коли її наречений спав.

Далі сталося несподіване. Якось жінка пішла у душ і забула закрити ноутбук. Її коханий прочитав всі повідомлення, зокрема "відверті", і "почав плакати і говорити, що не може з нею одружитися". Чоловік сказав, що, на його думку, вона психічно хвора і поїхав на декілька днів до своїх батьків. Зрештою, він вирішив скасувати весілля.

Раніше ми писали, що ексучасник "Дизель Шоу", український актор, а також військовий ЗСУ Олег Іваниця вперше зізнався, що одружився вдруге. Весілля було скромним і тихим.