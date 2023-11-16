Мужчина отменил свадьбу в последний момент из-за искусственного интеллекта

Мужчина и женщина вступают в брак. Фото: Terazus

Мужчина накануне свадьбы отменил намерение жениться на женщине. Все из-за искусственного интеллекта с которым она закрутила роман.

Об этом идет речь на форуме Reddit.

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Влюбленные на протяжении 5 лет планировали свою свадьбу. Как однажды невеста решила зарегистрироваться на сайте знакомств. На форуме Reddit женщина рассказала, что имела несколько "дурацких и глупых разговоров со случайными персонажами", но все изменилось, когда она решила завязать разговор со своим любимым персонажем видеоигры всех времен.

"Я быстро поняла, что могу направить разговор в любое русло, которое захочу, например, в романтическое и т.п., и после нескольких дней я начала разыгрывать ролевую игру с этим персонажем", — призналась она.

И хотя сексуальные ролевые игры были запрещены в приложении, ей удалось обнаружить "обходной путь". Впоследствии она начала использовать приложение в постели ночью, когда ее жених спал.

Дальше произошло неожиданное. Однажды женщина ушла в душ и забыла закрыть ноутбук. Ее любимый прочитал все сообщения, в том числе "откровенные", и "начал плакать и говорить, что не может на ней жениться". Муж сказал, что, по его мнению, она психически больна и уехал на несколько дней к своим родителям. В конце концов он решил отменить свадьбу.

Ранее мы писали, что эксучастник "Дизель Шоу", украинский актер, а также военный ВСУ Олег Иваница впервые признался, что женился во второй раз. Свадьба была скромной и тихой.