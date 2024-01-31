Чоловікам можуть блокувати рахунки через новий закон про мобілізацію — деталі

Вручення повісток працівниками ТЦК. Фото: ДПСУ

В Україні посилюють правила щодо призову. Відтак чоловікам, які порушують мобілізаційне законодавство, суд може заблокувати йому банківські рахунки.

Детальніше про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін.

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В оновленому документі про мобілізацію залишили пункт про блокування банківських рахунків і зарплат ухилянтів.

"Провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час здійснення ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі щодо: накладення арешту на кошти та інші цінності особи, що перебувають на рахунках і на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах", — йдеться в повідомленні.

Якщо відповідний закон ухвалять, то керівник військкомату може звернутися до суду із заявою про блокування рахунків ухилянта.

"Наміри блокування рахунків — це посягання на твою приватну власність. Я вважаю, що деякі пункти про обмеження прав трансформують, а норму про блокування — її не буде. Якщо ця норма залишиться, вона позбавляє людину засобів до існування", — розповів адвокат.

Адвокат додає, що через ймовірне блокуваггя рахунків, призвоники можуть масово знімати свої депозити.

"Є думка прибрати цю норму.Найімовірніше, так і буде", – повідомив нам один із депутатів "Слуги народу".

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.