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Мужчинам могут блокировать счета через новый закон о мобилизации — детали

31 января 2024 01:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мужчинам могут блокировать счета через новый закон о мобилизации — детали
Вручение повесток работникам ТЦК. Фото: ГНСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине ужесточаются правила по призыву. Следовательно, мужчинам, которые нарушают мобилизационное законодательство, суд может заблокировать ему банковские счета.

Детальнее об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин.

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В обновленном документе о мобилизации оставили пункт о блокировании банковских счетов и зарплат ухилянцев.

"Проведение по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании: наложения ареста на средства и другие ценности лица, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях услуг , или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях", — говорится в сообщении.

Если соответствующий закон будет принят, то руководитель военкомата может обратиться в суд с заявлением о блокировании счетов уклоняющегося.

"Намерения блокирования счетов — это посягательство на твою частную собственность. Я считаю, что некоторые пункты трансформируют, а норму о блокировке — ее не будет. Если эта норма останется, она лишает человека средств к существованию", — рассказал адвокат.

Адвокат добавляет, что из-за вероятного блокирования счетов, призвоники могут массово снимать свои депозиты.

"Есть мнение убрать эту норму. Скорее всего, так и будет", — сообщил нам один из депутатов "Слуги народа".

Законопроект о мобилизации – что известно

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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