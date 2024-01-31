Мужчинам могут блокировать счета через новый закон о мобилизации — детали
В Украине ужесточаются правила по призыву. Следовательно, мужчинам, которые нарушают мобилизационное законодательство, суд может заблокировать ему банковские счета.
Детальнее об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин.
Что чревато тем, кто нарушает мобилизационное законодательство
В обновленном документе о мобилизации оставили пункт о блокировании банковских счетов и зарплат ухилянцев.
"Проведение по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании: наложения ареста на средства и другие ценности лица, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях услуг , или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях", — говорится в сообщении.
Если соответствующий закон будет принят, то руководитель военкомата может обратиться в суд с заявлением о блокировании счетов уклоняющегося.
"Намерения блокирования счетов — это посягательство на твою частную собственность. Я считаю, что некоторые пункты трансформируют, а норму о блокировке — ее не будет. Если эта норма останется, она лишает человека средств к существованию", — рассказал адвокат.
Адвокат добавляет, что из-за вероятного блокирования счетов, призвоники могут массово снимать свои депозиты.
"Есть мнение убрать эту норму. Скорее всего, так и будет", — сообщил нам один из депутатов "Слуги народа".
Законопроект о мобилизации – что известно
Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.
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