Чому морська коаліція відразу перейшла до конкретних справ

Корабель класу Sandown, який отримає Україна в рамках морської коаліції. Фото: Вікіпедія

Головним у новоствореній морській коаліції є те, що головною рушійною силою цього процесу є Велика Британія. Саме це дозволить цій коаліції набути конкретних форм у найближчий час.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Важливим, за словами Дмитра Снєгирьова, є те, що локомотивом морської коаліції є Велика Британія.

"Британці будують свою вісь — Лондон-Київ-Анкара, намагаючись витіснити чи принаймні послабити позиції Російської Федерації в Чорноморському басейні", — підкреслив експерт.

Така позиція, наголосив Снєгирьов, є притаманною для Великої Британії ще з часів Кримської війни, коли британці в складі європейської коаліції завдали серйозного удару по амбіціях Росії.

Довоєнні домовленості

Дмитро Снєгирьов нагадав, що перед війною Україна та Велика Британія підписали двосторонню угоду про співробітництво у цій царині.

Загальний обсяг співробітництва, прописаний у тій угоді, становить 1,9 млрд фунтів стерлінгів.

"У підписаній між Києвом та Лондоном угоді йшлося про будівництво двох військово-морських баз та кораблів для ВМС України", — зазначив військовий експерт.

Снєгирьов наголосив, що саме через позицію Великої Британії морська коаліція, на відміну від інших подібних форматів воєнного часу, досить швидко наповнилася конкретикою.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.