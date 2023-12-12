Почему морская коалиция сразу перешла к конкретным делам
Главным во вновь созданной морской коалиции является то, что главной движущей силой этого процесса является Великобритания. Именно это позволит этой коалиции приобрести конкретные формы в ближайшее время.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Великобритания как главный участник морской коалиции
Важно, по словам Дмитрия Снегирева, то, что локомотивом морской коалиции является Великобритания.
"Британцы строят свою ось — Лондон-Киев-Анкара, пытаясь вытеснить или, по крайней мере, ослабить позиции Российской Федерации в Черноморском бассейне", — подчеркнул эксперт.
Такая позиция, подчеркнул Снегирев, присуща Великобритании еще со времен Крымской войны, когда британцы в составе европейской коалиции нанесли серьезный удар по амбициям России.
Довоенные договоренности
Дмитрий Снегирев напомнил, что перед войной Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой области.
Общий объем сотрудничества, прописанный в этой сделке, составляет 1,9 млрд фунтов стерлингов.
"В подписанном между Киевом и Лондоном соглашении говорилось о строительстве двух военно-морских баз и кораблей для ВМС Украины", — отметил военный эксперт.
Снегирев подчеркнул, что именно из-за позиции Великобритании морская коалиция, в отличие от других подобных форматов военного времени, довольно быстро наполнилась конкретикой.
Напомним, на днях стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.
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