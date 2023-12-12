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Почему морская коалиция сразу перешла к конкретным делам

12 декабря 2023 17:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему морская коалиция сразу перешла к конкретным делам
Корабль класса Sandown, который получит Украина в рамках морской коалиции. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Главным во вновь созданной морской коалиции является то, что главной движущей силой этого процесса является Великобритания. Именно это позволит этой коалиции приобрести конкретные формы в ближайшее время.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Великобритания как главный участник морской коалиции

Важно, по словам Дмитрия Снегирева, то, что локомотивом морской коалиции является Великобритания.

"Британцы строят свою ось — Лондон-Киев-Анкара, пытаясь вытеснить или, по крайней мере, ослабить позиции Российской Федерации в Черноморском бассейне", — подчеркнул эксперт.

Такая позиция, подчеркнул Снегирев, присуща Великобритании еще со времен Крымской войны, когда британцы в составе европейской коалиции нанесли серьезный удар по амбициям России.

Довоенные договоренности

Дмитрий Снегирев напомнил, что перед войной Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой области.

Общий объем сотрудничества, прописанный в этой сделке, составляет 1,9 млрд фунтов стерлингов.

"В подписанном между Киевом и Лондоном соглашении говорилось о строительстве двух военно-морских баз и кораблей для ВМС Украины", — отметил военный эксперт.

Снегирев подчеркнул, что именно из-за позиции Великобритании морская коалиция, в отличие от других подобных форматов военного времени, довольно быстро наполнилась конкретикой.

Напомним, на днях стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

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