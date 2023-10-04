Чому потрібна мобілізація молодих українців: пояснення генерал-лейтенанта ЗСУ

Український військовослужбовець 79-ї бригади Олексій Христенко на Донбасі 2014 року. Фото: особистий архів

Розрахунок на досвідчених військових, які пройшли війну на Донбасі 2014-2015 років є логічним, але цей ресурс кількісно обмежений. А молоді військовозобов’язані фізично витриваліші порівняно із віковими громадянами, ще й такими, які уже півтора року перебувають на війні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Витривалість і кількісний фактор

"В Україні частково використовується мобілізаційний ресурс з тих громадян, які пройшли війну 2014-2015 років, але він кількісно обмежений", — пояснив Ігор Романенко.

Крім того, зрозуміло, що молоді люди краще і легше переносять фізичні навантаження, ніж люди у віці за 40 років.

Мобілізація потрібна і через втрати

До того ж, наголосив ексзаступник керівника Генштабу, посилення мобілізації потрібне ще і тому, що за півтора року війни ми маємо втрати (загиблі, поранені, зниклі безвісти).

"Та й ті, хто пішов на війну у лютому-березні 2022-го — пережили уже півтора року війни, що не могло не позначитися на їхньому стані", — підкреслив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці.

Нагадаємо, що днями Бен Воллес, який донедавна обіймав посаду міністра оборони Великої Британії, заявив у інтерв’ю британському виданню The Guardian, що мобілізація в Україні має бути посилена. Зокрема, за словами Воллеса, активніше мають залучатися до армії молоді люди, оскільки середній вік бійців на фронті, за його словами, понад 40 років.