Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому потрібна мобілізація молодих українців: пояснення генерал-лейтенанта ЗСУ arrow

Чому потрібна мобілізація молодих українців: пояснення генерал-лейтенанта ЗСУ

4 жовтня 2023 23:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому потрібна мобілізація молодих українців: пояснення генерал-лейтенанта ЗСУ
Український військовослужбовець 79-ї бригади Олексій Христенко на Донбасі 2014 року. Фото: особистий архів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Розрахунок на досвідчених військових, які пройшли війну на Донбасі 2014-2015 років є логічним, але цей ресурс кількісно обмежений. А молоді військовозобов’язані фізично витриваліші порівняно із віковими громадянами, ще й такими, які уже півтора року перебувають на війні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Читайте також:

Витривалість і кількісний фактор

"В Україні частково використовується мобілізаційний ресурс з тих громадян, які пройшли війну 2014-2015 років, але він кількісно обмежений", — пояснив  Ігор Романенко.

Крім того, зрозуміло, що молоді люди краще і легше переносять фізичні навантаження, ніж люди у віці за 40 років.

Мобілізація потрібна і через втрати

До того ж, наголосив ексзаступник керівника Генштабу, посилення мобілізації потрібне ще і тому, що за півтора року війни ми маємо втрати (загиблі, поранені, зниклі безвісти).

"Та й ті, хто пішов на війну у лютому-березні 2022-го — пережили уже півтора року війни, що не могло не позначитися на їхньому стані", — підкреслив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці.

Нагадаємо, що днями Бен Воллес, який донедавна обіймав посаду міністра оборони Великої Британії, заявив у інтерв’ю британському виданню The Guardian, що мобілізація в Україні має бути посилена. Зокрема, за словами Воллеса, активніше мають залучатися до армії молоді люди, оскільки середній вік бійців на фронті, за його словами, понад 40 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз