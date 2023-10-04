Почему нужна мобилизация молодых украинцев: объяснение генерал-лейтенанта ВСУ

Украинский военнослужащий 79-й бригады Алексей Христенко в Донбассе 2014 года. Фото: личный архив

Расчет на опытных военных, прошедших войну на Донбассе 2014-2015 годов, логичен, но этот ресурс количественно ограничен. А молодые военнообязанные физически более выносливы по сравнению с возрастными гражданами, еще и такими, которые уже полтора года находятся на войне.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Читайте также:

Выносливость и количественный фактор

"В Украине частично используется мобилизационный ресурс тех граждан, которые прошли войну 2014-2015 годов, но он количественно ограничен", — пояснил Игорь Романенко.

Кроме того, понятно, что молодые люди лучше и легче переносят физические нагрузки, чем люди в возрасте старше 40 лет.

Мобилизация нужна и из-за потерь

К тому же, подчеркнул экс-заместитель руководителя Генштаба, усиление мобилизации нужно еще и потому, что за полтора года войны мы имеем потери (погибшие, раненые, пропавшие без вести).

"Да и те, кто пошел на войну в феврале-марте 2022-го, пережили уже полтора года войны, что не могло не сказаться на их состоянии", — подчеркнул генерал-лейтенант ВСУ в отставке.

Напомним, что на днях Бен Уоллес, до недавнего времени занимавший пост министра обороны Великобритании, заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что мобилизация в Украине должна быть усилена. В частности, по словам Уоллеса, активнее должны привлекаться в армию молодые люди, поскольку средний возраст бойцов на фронте, по его словам, более 40 лет.