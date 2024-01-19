Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому Путіну не доведеться проводити мобілізацію — експерт розповів про "мотивацію" окупантів arrow

Чому Путіну не доведеться проводити мобілізацію — експерт розповів про "мотивацію" окупантів

19 січня 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому Путіну не доведеться проводити мобілізацію — експерт розповів про "мотивацію" окупантів
Російські військові стоять в шеренгах. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що наразі мобілізація в Росії не потрібна, адже ворог вигадав хитромудрий спосіб, як заманити до лав армії РФ чимбільше росіян. За його словами, вся справа в грошах.

Про це Роман Світан розповів в інтерв'ю Главреду.

Читайте також:

Світан про мотивацію росіян мобілізуватись

"Мобілізація російській армії зараз не потрібна. Росія вже провела мобілізацію — призвали понад 300 тисяч, але без жодної користі. Коефіцієнт корисної дії виявився негативним, оскільки наявність непідготовлених і невмотивованих бійців, які не годяться для війни, призводить лише до втрат техніки та особового складу", — пояснив Світан.

За його словами, тому Росія перейшла на контрактний режим. Росіяни йдуть до російської армії мотивуючись першими виплатами, великою місячною зарплатнею, розв'язанням проблем із боргами.

"Можуть зняти судимість. Рекрут отримує позитивний для себе соціальний пакет, що мотивує його йти на службу до російського війська", — розповів Світан.

Спершу рекрутинг, далі підготовка й перепідготовка, таким чином цей процес налагоджено працює. Тому ворогу немає сенсу проводити мобілізацію, йому буде достатньо збільшити розмір грошових виплат.

"Російська влада зрозуміла, що це працює. Грошей у них вистачає — Захід щодня платить Росії до 1 мільярда доларів за енергоносії. Крім того, зараз у лавах російських військ зберігається баланс з рекрутингу та пакетування. Близько 1000 росіян пакетуються на лінії фронту і приблизно стільки ж, або навіть більше, стають в чергу на пакетування через рекрутингові центри. Доки баланс зберігається, нової мобілізації не буде", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки людей Росія мобілізує щодня. Таким чином окупанти поповнюють втрати та формують резервні полки.

виплати
гроші
військові
окупанти
Мобілізація в росії
війна в Україні
війна
мотивація
Росія
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі