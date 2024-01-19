Чому Путіну не доведеться проводити мобілізацію — експерт розповів про "мотивацію" окупантів

Російські військові стоять в шеренгах. Фото: росЗМІ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що наразі мобілізація в Росії не потрібна, адже ворог вигадав хитромудрий спосіб, як заманити до лав армії РФ чимбільше росіян. За його словами, вся справа в грошах.

Про це Роман Світан розповів в інтерв'ю Главреду.

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"Мобілізація російській армії зараз не потрібна. Росія вже провела мобілізацію — призвали понад 300 тисяч, але без жодної користі. Коефіцієнт корисної дії виявився негативним, оскільки наявність непідготовлених і невмотивованих бійців, які не годяться для війни, призводить лише до втрат техніки та особового складу", — пояснив Світан.

За його словами, тому Росія перейшла на контрактний режим. Росіяни йдуть до російської армії мотивуючись першими виплатами, великою місячною зарплатнею, розв'язанням проблем із боргами.

"Можуть зняти судимість. Рекрут отримує позитивний для себе соціальний пакет, що мотивує його йти на службу до російського війська", — розповів Світан.

Спершу рекрутинг, далі підготовка й перепідготовка, таким чином цей процес налагоджено працює. Тому ворогу немає сенсу проводити мобілізацію, йому буде достатньо збільшити розмір грошових виплат.

"Російська влада зрозуміла, що це працює. Грошей у них вистачає — Захід щодня платить Росії до 1 мільярда доларів за енергоносії. Крім того, зараз у лавах російських військ зберігається баланс з рекрутингу та пакетування. Близько 1000 росіян пакетуються на лінії фронту і приблизно стільки ж, або навіть більше, стають в чергу на пакетування через рекрутингові центри. Доки баланс зберігається, нової мобілізації не буде", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки людей Росія мобілізує щодня. Таким чином окупанти поповнюють втрати та формують резервні полки.