Почему Путину не придется проводить мобилизацию — эксперт рассказал о "мотивации" оккупантов

Российские военные стоят в шеренгах. Фото: росСМИ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что сейчас мобилизация в России не нужна, ведь враг придумал хитроумный способ, как заманить в ряды армии РФ больше россиян. По его словам, все дело в деньгах.

Об этом Роман Свитан рассказал в интервью Главреду.

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"Мобилизация российской армии сейчас не нужна. Россия уже провела мобилизацию — призвали более 300 тысяч, но без пользы. Коэффициент полезного действия оказался отрицательным, поскольку наличие неподготовленных и немотивированных бойцов, которые не годятся для войны, приводит лишь к потерям техники и личному составу", — объяснил Свитан.

По его словам, потому Россия перешла на контрактный режим. Россияне идут в российскую армию мотивируясь первыми выплатами, большой месячной зарплатой, решением проблем с долгами.

"Могут снять судимость. Рекрут получает положительный для себя социальный пакет, мотивирующий его идти на службу в российские войска", — рассказал Свитан.

Сначала рекрутинг, далее подготовка и переподготовка, таким образом этот процесс слаженно работает. Поэтому врагу нет смысла проводить мобилизацию, ему будет достаточно увеличить размер денежных выплат.

"Российские власти поняли, что это работает. Денег у них хватает — Запад ежедневно платит России до 1 миллиарда долларов за энергоносители. Кроме того, сейчас в рядах российских войск сохраняется баланс по рекрутингу и пакетированию. Около 1000 россиян пакетируются на линии фронта и примерно столько же, или даже больше, становятся в очередь на пакетирование через рекрутинговые центры. Пока баланс сохраняется, новой мобилизации не будет", — пояснил эксперт.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько людей Россия мобилизует каждый день. Таким образом, оккупанты восполняют потери и формируют резервные полки.