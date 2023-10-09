Чому Росія не бунтує через втрату "своїх" територій та поразки на фронті

Росіяни на концерті, присвяченому анексії українських регіонів. Фото: Reuters/ Sputnik/Maksim Blinov

Російська Федерація уже після анексії втратила частину території, яку записала в свою Конституцію. Але російський народ це не обурює аж настільки, щоб виходити на вулицю з протестами. Причина в тому, що росіяни не мають такої традиції, а їхній рабський менталітет не дозволяє їм бунтувати проти влади.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявили відомі військові експерти, полковник ЗСУ Петро Черник та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

У росіян немає демократії

Петро Черник пояснив, що бунт проти влади — це не є притаманне російському народу явище, бо він, хоч і живе більшою частиною формально на території Європи, але не є по суті своїй європейським народом. Зокрема, не має сталої демократичної традиції.

"За усю їхню історію періодів демократизації було лише кілька і то дуже маленьких — в часи Тимчасового уряду Керенського 1917 року і трошки більше двох років президентства Єльцина, до розстрілу парламенту", — підкреслив полковник ЗСУ.

Тому жодні територіальні втрати, жодні поразки не здатні підняти росіян на бунт. Взагалі, наголосив Черник, росіяни бунтували лише одного разу — це було повстання Омеляна Пугачова. Навіть повстання Степана Разіна не можна назвати народним протестом, бо це була частина боротьби двох боярських родів — Наришкіних і Милославських — за царювання.

Рабський менталітет цілої нації

Підтримав думку про те, що не варто чекати бунту від російського суспільства, і Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цьому заважає воістину рабський менталітет російської нації.

"Якщо від когось і можна дочекатися протесту — так це від національних республік, Північного Кавказу чи Поволжя", — упевнений Снєгирьов.

Нагадаємо, що днями у Москві пройшов концерт, який присвячений першій річниці анексії Росією чотирьох областей України. Але президент РФ Володимир Путін, попри очікування, на цей захід не з’явився.