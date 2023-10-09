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Почему Россия не бунтует из-за потери "своих" территорий и поражения на фронте

9 октября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему Россия не бунтует из-за потери "своих" территорий и поражения на фронте
Россияне на концерте, посвященном аннексии украинских регионов. Фото: Reuters/Sputnik/Maksim Blinov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российская Федерация уже после аннексии лишилась части территории, которую записала в свою Конституцию. Но русский народ это не возмущает так, чтобы выходить на улицу с протестами. Причина в том, что у русских нет такой традиции, а их рабский менталитет не позволяет им бунтовать против власти.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявили известные военные эксперты, полковник ВСУ Петр Черник и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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У россиян нет демократии

Петр Черник объяснил, что бунт против власти — это не присущее русскому народу явление, потому что он, хоть и живет большей частью формально на территории Европы, но не является по сути своей европейским народом. В частности, нет постоянной демократической традиции.

"За всю их историю периодов демократизации было всего несколько и очень маленьких — во времена Временного правительства Керенского 1917 года и чуть более двух лет президентства Ельцина, до расстрела парламента", — подчеркнул полковник ВСУ.

Потому никакие территориальные потери, никакие поражения не способны поднять россиян на бунт. Вообще, подчеркнул Черник, россияне бунтовали только однажды — это было восстание Емельяна Пугачева. Даже восстание Степана Разина нельзя назвать народным протестом, потому что это была часть борьбы двух боярских родов — Нарышкиных и Милославских — за царствование.

Рабский менталитет целой нации

Поддержал мнение о том, что не стоит ждать бунта от российского общества, и Дмитрий Снегирев.

По его словам, этому мешает поистине рабский менталитет русской нации.

"Если от кого-то и можно дождаться протеста — так это от национальных республик, Северного Кавказа или Поволжья", — уверен Снегирев.

Напомним, что на днях в Москве прошел концерт, посвященный первой годовщине аннексии Россией четырех областей Украины. Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на ожидания, на это мероприятие не явился.

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