Чому з електронними повістками про перехід на стандарти НАТО можна буде забути

Українські військові, які проходять підготовку за стандартами НАТО. Фото: "24 канал"

Ідея про електронні кабінети призовника і електронні повістки є точною копією російського закону, який писався в умовах тоталітарного суспільства. З такими нормами українська армія може забути про перехід на стандарти НАТО.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Україна — не Росія

Норма про обов’язковий електронний кабінет призовника/військовозобов’язого, підкреслив Дмитро Снєгирьов, є точною копією російської ідеї із електронними повістками.

"Але ж Росія — це недемократична країна. І законодавство її створювалося саме із урахуванням цієї особливості. Україна ж — не авторитарна держава", — наголосив експерт.

Про перехід на стандарти НАТО можна забути

Якщо ж вводити такі норми, які протирічать Конституції, то тоді, зазначив Снєгирьов, можна згортати усі програми щодо переходу української армії на стандарти НАТО.

"Бо одним із ключових понять у арміях країн НАТО є контроль суспільства. А про який контроль може йтись у тоталітарній державі?" — резюмував експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.