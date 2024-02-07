Почему с электронными повестками о переходе на стандарты НАТО можно будет забыть

Украинские военные, проходящие подготовку по стандартам НАТО. Фото: "24 канал"

Идея об электронных кабинетах призывника и электронных повестках является точной копией российского закона, который писался в условиях тоталитарного общества. С такими нормами украинская армия может забыть о переходе на стандарты НАТО.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Украина — не Россия

Норма об обязательном электронном кабинете призывника/военнообязанного, подчеркнул Дмитрий Снегирев, является точной копией российской идеи с электронными повестками.

"Но Россия — это недемократическая страна. И законодательство ее создавалось именно с учетом этой особенности. Украина же — не авторитарное государство", — подчеркнул эксперт.

О переходе на стандарты НАТО можно забыть

Если же вводить такие нормы, которые противоречат Конституции, то тогда, отметил Снегирев, можно сворачивать все программы перехода украинской армии на стандарты НАТО.

"Ибо одним из ключевых понятий в армиях стран НАТО является контроль общества. А о каком контроле может идти речь в тоталитарном государстве?" — резюмировал эксперт.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.