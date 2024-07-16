Прикордонники знищили російський комплекс спостереження — відео

ДПСУ знищила ворожий комплекс відеоспостереження. Фото: скриншот

На північному напрямку України прикордонники виявили та знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150". По обладнанню окупантів українські захисники вдарили чотирма FPV-дронами.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 16 липня.

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Знищення ворожого обладнання

Як повідомили в ДПСУ, цього разу оборонці кордону ударними дронами "відключили" росіянам комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150".

"Ворожі сили використовують відеоспостереження для здійснення розвідки та планування атак. Знищення цих систем перешкоджає злочинним намірам окупантів та захищає нашу безпеку. Прикордонники продовжують рішуче протидіяти спробам противника здійснювати атаки зі своєї території", — зазначили прикордонники.

"Пергам РТР-150" — характеристики

"Пергам РТР-150" — російська тепловізійна система для охорони та патрулювання об'єктів інфраструктури. Застосовуються для охорони кордонів і патрулювання периметра особливо важливих об'єктів. Дають змогу відстежувати переміщення людей і машин на території, що охороняється. Легко інтегруються з РЛС. Поворотний пристрій із круговим горизонтальним оглядом 360° забезпечує точне і швидке позиціонування, дає змогу задавати режими автоматичного патрулювання обраної зони, відстежувати переміщення різних об'єктів.

Характеристики знищеного обладнання. Фото: скриншот з сайту "Пергам-Інжиніринг"

Нагадаємо, Держприкордонслужба створює першу комендатуру РУБАК (розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів) у бригаді "Помста". Підрозділ, який очолить підполковник Дмитро Олексюк, буде використовувати різні типи дронів для виявлення та знищення ворожих цілей.

Також українські бійці бригади "Сталевий кордон" показали, як на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

Раніше ми писали, що прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер оснащені приладом, який бачить у темряві. Він дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.