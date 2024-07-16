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Четыре FPV-дроны пограничников на севере оставили оккупантов без комплекса видеонаблюдения

16 июля 2024 15:31
Галина Шподарева - редактор
Пограничники уничтожили российский комплекс наблюдения — видео
ГПСУ уничтожило вражеский комплекс видеонаблюдения. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На северном направлении Украины пограничники обнаружили и уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Пергам РТР-150". По оборудованию оккупантов украинские защитники ударили четырьмя FPV-дронами. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 16 июля.

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Уничтожение вражеского оборудования

Как сообщили в ГПСУ, на этот раз защитники границы ударными дронами "отключили" россиянам комплекс видеонаблюдения "Пергам РТР-150".

"Вражеские силы используют видеонаблюдение для осуществления разведки и планирования атак. Уничтожение этих систем препятствует преступным намерениям оккупантов и защищает нашу безопасность. Пограничники продолжают решительно противодействовать попыткам противника осуществлять атаки со своей территории", — отметили пограничники.

"Пергам РТР-150" — характеристики

"Пергам РТР-150" — российская тепловизионная система для охраны и патрулирования объектов инфраструктуры. Применяются для охраны границ и патрулирования периметра особо важных объектов. Позволяют отслеживать перемещение людей и машин на охраняемой территории. Легко интегрируются с РЛС. Поворотное устройство с круговым горизонтальным обзором 360° обеспечивает точное и быстрое позиционирование, позволяет задавать режимы автоматического патрулирования выбранной зоны, отслеживать перемещение различных объектов. 

Четыре FPV-дроны пограничников на севере оставили оккупантов без комплекса видеонаблюдения - фото 1
Характеристики уничтоженного оборудования. Фото: скриншот с сайта "Пергам-Инжиниринг"

Напомним, Госпогранслужба создает первую комендатуру РУБАК (разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов) в бригаде "Помста". Подразделение, которое возглавит подполковник Дмитрий Олексюк, будет использовать разные типы дронов для выявления и уничтожения вражеских целей.

Также украинские бойцы бригады "Сталевий Кордон" показали, как на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание в Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.

Ранее мы писали, что пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных российских атак, теперь оснащены прибором, который видит в темноте. Он позволяет обнаруживать беспилотники на значительном расстоянии.

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