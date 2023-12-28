Дають окупантам багі — НАЗК внесло чергову китайську компанію до списку спонсорів війни
НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes Industry до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продає всюдиходи й не тільки безпосередньо російській армії, і деяку техніку вже було помічено на фронті.
Відповідна замітка з'явилася у списку "Війна та санкції" під спільним контролем НАЗК та Мін'юсту.
Що відомо про компанію
Як повідомляється, штаб-квартира компанії знаходиться у китайському Шаньдуні. Проте цей бренд також зареєстровано і в США з повним спектром виробництва, обслуговування та реалізації багі зі спільними командами з США, ЄС та Китаю.
З РФ компанія з Піднебесної працює з 2021 році. Їхнє представництво в Росії налічує понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, багі та гольфкари власного виробництва. За минулий рік компанія сплатила більш ніж 797 тисяч доларів в бюджет країни-терористки.
В цьому році декілька тисяч багі Desertcross 1000-3 закупило Міністерство оборони Росії. У листопаді їх нараховувалося 53 одиниці. Двоє з них вже помітили в Україні: вони були знищені поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини.
"Компанія Shandong Odes Industry через дистриб'юторів ТОВ "Меркури-ДВ" і ТОВ "Формула Д" забезпечує технологічні можливості країни-агресора, активно підтримує економіку та військову машину Росії. Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було", — йдеться у повідомленні від НАЗК.
Нагадаємо, що раніше Національна агенція запобігання корупції показала підбірку з десяти найбільш корумпованих областей України. Також в агенції створили базу даних про компоненти іноземних компаній у російській зброї.
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