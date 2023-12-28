Дают оккупантам баги — НАПК внесло очередную китайскую компанию в список спонсоров войны

Бойцы спецназа военной разведки ГРУ РФ тестируют баги Desertcross 1000-3. Фото: росСМИ

НАПК внесло китайскую компанию Shandong Odes Industry в перечень международных спонсоров войны. Компания продает вездеходы и не только непосредственно российской армии, и некоторая техника уже была замечена на фронте.

Соответствующая заметка появилась в списке "Война и санкции" под общим контролем НАПК и Минюста.

Читайте также:

Что известно о компании

Как сообщается, штаб-квартира компании находится в китайском Шаньдуне. Однако этот бренд также зарегистрирован и в США с полным спектром производства, обслуживания и реализации багги с совместными командами из США, ЕС и Китая.

С РФ компания из Поднебесной работает с 2021 года. Их представительство в России насчитывает более 60 дилерских центров, продающих и обслуживающих квадроциклы, багги и гольф-кары собственного производства. За прошлый год компания заплатила более 797 тыс. долларов в бюджет страны-террористки.

Уничтоженный под Крынками багги Desertcross 1000-3. Источник: скриншот

В этом году несколько тысяч багги Desertcross 1000-3 закупило Министерство обороны России. В ноябре их насчитывалось 53 единицы. Двух из них уже заметили в Украине: багги были уничтожены вблизи Крынок на левобережье Херсона.

"Компания Shandong Odes Industry через дистрибьюторов ООО "Меркуры-ДВ" и ООО "Формула Д" обеспечивает технологические возможности страны-агрессора, активно поддерживает экономику и военную машину России. Попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", — говорится в сообщении от НАПК.

Напомним, что ранее Национальное агентство предотвращения коррупции показало подборку из десяти наиболее коррумпированных областей Украины. Также в агентстве создана база данных о компонентах иностранных компаний в российском оружии.