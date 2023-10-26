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Данія передасть Україні військову техніку на суму 500 млн євро

26 жовтня 2023 19:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Данія передасть Україні військову техніку на суму 500 млн євро
Бойова машина піхоти, яка увійшла до пакету допомоги від Данії. Фото ілюстративне: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Данія оголосила про новий, 13-й пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 500 мільйонів євро. 

Про це йдеться на сайті Міноборони Данії. 

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Що увійшло до пакету допомоги

"Сьогоднішня пожертва підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу. Це підтримка, яка вкрай важлива для того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Пожертвування також надсилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, що ми не втрачаємо фокус, навіть попри те, що велика увага світу сьогодні спрямована на Ізраїль та Палестину", — сказав міністр закордонних справ Данії. 

Зокрема, до пакету військової допомоги увійшли:

  • артилерія;
  • БМП-2;
  • танки Т-72ЕА;
  • броньована інженерно-евакуаційна техніка.

Зазначається, що броньована інженерно-евакуаційна техніка фінансується у співпраці з Німеччиною. Окрім цього, пакет допомоги також передбачає підтримку Комплексного пакету допомоги НАТО та спільних закупівель ЄС артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди. 

Додамо, європейські депутати активно обговорюють можливість передачі Україні броньованої техніки та зброї, вилученої в Лівії в рамках операцій ЄС щодо дотримання ембарго ООН. Пропозицію про це планується надіслати країнам Євросоюзу.

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