Дания передаст Украине военную технику на сумму 500 млн евро
Дания объявила о новом, 13-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 500 миллионов евро.
Об этом говорится на сайте Минобороны Дании.
Что вошло в пакет помощи
"Сегодняшние пожертвования подтверждают, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это поддержка, которая очень важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу. Пожертвование также посылает важный сигнал как Украине, так и россии, что мы не теряем фокус, даже несмотря на то, что большое внимание мира сегодня направлено на Израиль и Палестину", — сказал министр иностранных дел Дании.
В частности, в пакет военной помощи вошли:
- артиллерия;
- БМП-2;
- танки Т-72ЭА;
- бронированная инженерно-эвакуационная техника.
Отмечается, что бронированная инженерно-эвакуационная техника финансируется в сотрудничестве с Германией. Кроме того, пакет помощи также предусматривает поддержку Комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов.
Напомним, США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.
Добавим, европейские депутаты активно обсуждают возможность передачи Украине бронированной техники и оружия, изъятого в Ливии в рамках операций ЕС по соблюдению эмбарго ООН. Предложение об этом планируется послать странам Евросоюза.
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