Дания передаст Украине военную технику на сумму 500 млн евро

Боевая машина пехоты, вошедшая в пакет помощи от Дании. Фото иллюстративное: Википедия

Дания объявила о новом, 13-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 500 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте Минобороны Дании.

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Что вошло в пакет помощи

"Сегодняшние пожертвования подтверждают, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это поддержка, которая очень важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу. Пожертвование также посылает важный сигнал как Украине, так и россии, что мы не теряем фокус, даже несмотря на то, что большое внимание мира сегодня направлено на Израиль и Палестину", — сказал министр иностранных дел Дании.

В частности, в пакет военной помощи вошли:

артиллерия;

БМП-2;

танки Т-72ЭА;

бронированная инженерно-эвакуационная техника.

Отмечается, что бронированная инженерно-эвакуационная техника финансируется в сотрудничестве с Германией. Кроме того, пакет помощи также предусматривает поддержку Комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов.

Напомним, США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.

Добавим, европейские депутаты активно обсуждают возможность передачи Украине бронированной техники и оружия, изъятого в Ливии в рамках операций ЕС по соблюдению эмбарго ООН. Предложение об этом планируется послать странам Евросоюза.