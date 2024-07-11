Військова допомога Україні — Данія оплатить виробництво 18 САУ Богдана

САУ "Богдана". Фото: Армія-інформ

Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана". Очікується, що перші гаубиці поставлять українській армії протягом найближчих місяців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії у четвер, 11 липня.

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Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою робити оборонні закупівлі саме в Україні. Це має забезпечити швидшу й ефективнішу військову підтримку України.

Поульсен підкреслив, що такі домовленості мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості України.

Данія надає допомогу у виробництві цієї зброї за рекомендаціями Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель оборонних закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Такі угоди допомагають виробляти більше військової техніки в Україні, розбудовуючи при цьому українську оборонну промисловість", — сказав Поульсен.

Нагадаємо, Данія стала першою країною у складі НАТО, яка напряму інвестуватиме в українські виробництва зброї та боєприпасів. Відомо, що перший контракт планують підписати найближчим часом.

Крім того, Німеччина 8 липня оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.