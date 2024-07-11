Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Дания профинансирует 18 САУ "Богдана" для Украины — когда они поступят ВСУ arrow

Дания профинансирует 18 САУ "Богдана" для Украины — когда они поступят ВСУ

11 июля 2024 15:20
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Военная помощь Украине — Дания оплатит производство 18 САУ Богдана
СОУ "Богдана". Фото: Армия-информ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Дания профинансирует производство 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Ожидается, что первые гаубицы поставят украинской армии в ближайшие месяцы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Военная помощь от правительства Дании

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен еще весной выступил с инициативой производить оборонные закупки именно в Украине. Это должно обеспечить более быструю и эффективную военную поддержку Украины.

Поульсен подчеркнул, что такие договоренности имеют очевидные логистические преимущества и в то же время способствуют развитию оборонной промышленности Украины.

Дания оказывает помощь в производстве этого оружия по рекомендациям Министерства обороны Украины и Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

"Надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели оборонных закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Такие соглашения помогают производить больше военной техники в Украине, развивая при этом украинскую оборонную промышленность", — сказал Поульсен.

Напомним, Дания стала первой страной в составе НАТО, которая будет напрямую инвестировать в украинские производства оружия и боеприпасов. Известно, что первый контракт планируется подписать в ближайшее время.

Кроме того, Германия 8 июля объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

оружие ВСУ Дания военная помощь Украина военные война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно