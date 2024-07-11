Военная помощь Украине — Дания оплатит производство 18 САУ Богдана

СОУ "Богдана". Фото: Армия-информ

Дания профинансирует производство 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Ожидается, что первые гаубицы поставят украинской армии в ближайшие месяцы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании в четверг, 11 июля.

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Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен еще весной выступил с инициативой производить оборонные закупки именно в Украине. Это должно обеспечить более быструю и эффективную военную поддержку Украины.

Поульсен подчеркнул, что такие договоренности имеют очевидные логистические преимущества и в то же время способствуют развитию оборонной промышленности Украины.

Дания оказывает помощь в производстве этого оружия по рекомендациям Министерства обороны Украины и Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

"Надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели оборонных закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Такие соглашения помогают производить больше военной техники в Украине, развивая при этом украинскую оборонную промышленность", — сказал Поульсен.

Напомним, Дания стала первой страной в составе НАТО, которая будет напрямую инвестировать в украинские производства оружия и боеприпасов. Известно, что первый контракт планируется подписать в ближайшее время.

Кроме того, Германия 8 июля объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.