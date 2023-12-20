Данілов пояснив, за яких умов може відновитися авіасполучення в Україні
Cекретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що відновлення авіасполучення в нашій державі є важливим питанням. Проте, за його словами, для цього мають бути виконані деякі умови.
Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Чотири умови для відкриття авіасполучення
Данілов зауважив, що наразі в цьому питанні розглядають декілька пропозицій, проте "є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити".
"По-перше, це захист тих летовищ, де буде вирішено розпочати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання", — наголосив політик.
Коли Україна почне розглядати це питання
За його словами, завдяки спільним зусиллям вдасться закрити це питання, а Україна рано чи пізно все ж відкриє своє небо.
"Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки", — запевнив державний діяч.
Нагадаємо, з аеропорту "Бориспіль" вранці 19 грудня вилетів пасажирський літак, що стояв на летовищі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тому постало питання, коли аеропорт повністю буде доступний для посадки та зльоту літаків. Своєю чергою Володимир Зеленський відповів на таке запитання, порівнявши аеропорт "Бориспіль" із Чорним морем.
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