Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов объяснил, при каких условиях может возобновиться авиасообщение в Украине arrow

Данилов объяснил, при каких условиях может возобновиться авиасообщение в Украине

20 декабря 2023 20:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов объяснил, при каких условиях может возобновиться авиасообщение в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть выполнены некоторые условия.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Четыре условия для открытия авиасообщения

Данилов отметил, что в настоящее время в этом вопросе рассматривают несколько предложений, однако "есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить".

"Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействованный механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос", — подчеркнул политик.

Когда Украина начнет рассматривать этот вопрос

По его словам, благодаря совместным усилиям удастся закрыть этот вопрос, а Украина рано или поздно откроет свое небо.

"Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мертвой точки", — заверил государственный деятель.

Напомним, из аэропорта "Борисполь" утром 19 декабря вылетел пассажирский самолет, стоявший на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому встал вопрос, когда аэропорт будет полностью доступен для посадки и взлета самолетов. В свою очередь Владимир Зеленский ответил на такой вопрос, сравнив аэропорт "Борисполь" с Черным морем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме