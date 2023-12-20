Данилов объяснил, при каких условиях может возобновиться авиасообщение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть выполнены некоторые условия.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Данилов отметил, что в настоящее время в этом вопросе рассматривают несколько предложений, однако "есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить".

"Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействованный механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос", — подчеркнул политик.

Когда Украина начнет рассматривать этот вопрос

По его словам, благодаря совместным усилиям удастся закрыть этот вопрос, а Украина рано или поздно откроет свое небо.

"Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мертвой точки", — заверил государственный деятель.

Напомним, из аэропорта "Борисполь" утром 19 декабря вылетел пассажирский самолет, стоявший на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому встал вопрос, когда аэропорт будет полностью доступен для посадки и взлета самолетов. В свою очередь Владимир Зеленский ответил на такой вопрос, сравнив аэропорт "Борисполь" с Черным морем.