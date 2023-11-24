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Ситуація з військкоматами, демобілізація та фронт — ключове зі звернення Зеленського

24 листопада 2023 19:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація з військкоматами, демобілізація та фронт — звернення Зеленського від 24 листопада
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки, де прийняв доповіді від ряду командувачів ЗСУ. Також темою обговорення виступило питання щодо ВЛК та діяльності військкоматів. 

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні

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Сьогодні президент проводив засідання Ставки. Хоча, як зазначив сам, це далеко не єдине поточне питання.

"Авдіївка, Донецький напрямок, Марʼїнка, Купʼянський напрямок, південні напрямки. Значима частина засідання сьогодні була присвячена комплексу тих питань, щодо яких наші воїни — і все суспільство — очікують справедливих відповідей. Це стосується мобілізації та демобілізації, ротацій у Збройних Силах України, питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення", — резюмував голова держави.

Також Зеленський звернув увагу на питання щодо ситуації з роботою ВЛК та свавілля "військкоматів".

"Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене. Сьогодні щодо цього були перші доповіді і Головкома Залужного, і міністра оборони Умєрова, міністра внутрішніх справ Клименка, міністра охорони здоровʼя Ляшка, начальника Генштабу Шаптали. Я очікую більш змістовного опрацювання кожного з таких питань — і урядом, і військовими — і конкретних пропозицій щодо державних рішень", — наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів робочу зустріч з чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, який прибув до Києва. Ще раніше президент доручив підготувати комплексні рішення щодо мобілізації та ВЛК. 

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