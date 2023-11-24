Нідерланди продовжують підтримку України — розмова Зеленського та Рютте
24 листопада 2023 15:55
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.
Про це розповів Володимир Зеленський у своїх соцмережах.
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За словами глави держави, лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.
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