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Нідерланди продовжують підтримку України — розмова Зеленського та Рютте

24 листопада 2023 15:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нідерланди продовжують підтримку України — розмова Зеленського та Рютте
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.

Про це розповів Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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За словами глави держави, лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.

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