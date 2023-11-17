Нідерланди нададуть Україні додаткові 2 млрд євро на військові потреби

Міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен. Фото: Суспільне

Нідерланди оголосили про плани надати Україні додаткові 2 мільярди євро на військову підтримку у 2024 році. Таке рішення є виразом твердої підтримки Києва у війні з Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

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За словами міністра, дана фінансова допомога буде частиною більшого пакета допомоги, який Нідерланди планують надати Україні наступного року. Цей пакет також включає початкове фінансування у розмірі 102 мільйонів євро на відновлення країни та гуманітарні потреби, з можливістю збільшення суми протягом року.

Оллонгрен зазначила, що з урахуванням нових зобов'язань загальний обсяг підтримки України від Нідерландів під час конфлікту досягне приблизно 7,5 мільярда євро.

Вона наголосила на важливості додаткових 2 мільярдів євро на військову підтримку наступного року, наголошуючи на безперервності та послідовності підтримки, що особливо критично у світлі майбутніх виборів у Нідерландах 22 листопада, які можуть призвести до зміни правлячої коаліції.

Міністр також уточнила, що підтримка буде спрямована відповідно до потреб Києва і може включати вдосконалені дрони.

Нагадаємо, що підтримка України у її боротьбі проти російських загарбників є національним стратегічним інтересом Болгарії. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно.