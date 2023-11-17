Нідерланди нададуть Україні додаткові 2 млрд євро на військові потреби
Нідерланди оголосили про плани надати Україні додаткові 2 мільярди євро на військову підтримку у 2024 році. Таке рішення є виразом твердої підтримки Києва у війні з Росією.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу
За словами міністра, дана фінансова допомога буде частиною більшого пакета допомоги, який Нідерланди планують надати Україні наступного року. Цей пакет також включає початкове фінансування у розмірі 102 мільйонів євро на відновлення країни та гуманітарні потреби, з можливістю збільшення суми протягом року.
Оллонгрен зазначила, що з урахуванням нових зобов'язань загальний обсяг підтримки України від Нідерландів під час конфлікту досягне приблизно 7,5 мільярда євро.
Вона наголосила на важливості додаткових 2 мільярдів євро на військову підтримку наступного року, наголошуючи на безперервності та послідовності підтримки, що особливо критично у світлі майбутніх виборів у Нідерландах 22 листопада, які можуть призвести до зміни правлячої коаліції.
Міністр також уточнила, що підтримка буде спрямована відповідно до потреб Києва і може включати вдосконалені дрони.
Нагадаємо, що підтримка України у її боротьбі проти російських загарбників є національним стратегічним інтересом Болгарії. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно.
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