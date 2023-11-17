Нидерланды предоставят Украине дополнительные 2 млрд евро на военные нужды
Нидерланды объявили о планах предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро на военную поддержку в 2024 году. Такое решение является выражением твердой поддержки Киева в войне с Россией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.
Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную помощь
По словам министра, данная финансовая помощь будет частью более обширного пакета помощи, который Нидерланды планируют предоставить Украине в следующем году. В этот пакет также входит начальное финансирование в размере 102 миллионов евро на восстановление страны и гуманитарные нужды, с возможностью увеличения суммы в течение года.
Оллонгрен отметила, что с учетом новых обязательств, общий объем поддержки Украины от Нидерландов во время конфликта достигнет приблизительно 7,5 миллиарда евро.
Она подчеркнула важность дополнительных 2 миллиардов евро на военную поддержку в следующем году, подчеркивая непрерывность и последовательность поддержки, что особенно критично в свете предстоящих выборов в Нидерландах 22 ноября, которые могут привести к смене правящей коалиции.
Министр также уточнила, что поддержка будет направлена в соответствии с потребностями Киева и может включать усовершенствованные дронов.
Напомним, что поддержка Украины в ее борьбе против российских захватчиков является национальным стратегическим интересом Болгарии. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется.
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