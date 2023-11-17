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Нидерланды предоставят Украине дополнительные 2 млрд евро на военные нужды

17 ноября 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нидерланды предоставят Украине дополнительные 2 млрд евро на военные нужды
Министр обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Нидерланды объявили о планах предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро на военную поддержку в 2024 году. Такое решение является выражением твердой поддержки Киева в войне с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

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По словам министра, данная финансовая помощь будет частью более обширного пакета помощи, который Нидерланды планируют предоставить Украине в следующем году. В этот пакет также входит начальное финансирование в размере 102 миллионов евро на восстановление страны и гуманитарные нужды, с возможностью увеличения суммы в течение года.

Оллонгрен отметила, что с учетом новых обязательств, общий объем поддержки Украины от Нидерландов во время конфликта достигнет приблизительно 7,5 миллиарда евро. 

Она подчеркнула важность дополнительных 2 миллиардов евро на военную поддержку в следующем году, подчеркивая непрерывность и последовательность поддержки, что особенно критично в свете предстоящих выборов в Нидерландах 22 ноября, которые могут привести к смене правящей коалиции.

Министр также уточнила, что поддержка будет направлена в соответствии с потребностями Киева и может включать усовершенствованные дронов.

Напомним, что поддержка Украины в ее борьбе против российских захватчиков является национальным стратегическим интересом Болгарии. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется.

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