Нидерланды продолжают поддержку Украины — разговор Зеленского и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.

Об этом рассказали Владимир Зеленский и Марк Рютте в своих соцсетях.

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По словам главы государства, лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

"В этом контексте недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 млрд евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров. Благодарен Нидерландам за всю помощь, а также за поддержку Украинской Формулы Мира и гуманитарной инициативы", — подчеркнул Зеленский.

В то же время Марк Рютте отметил, что поговорил с украинским президентом о текущей ситуации в Украине и предстоящей зиме и заверил, что Нидерланды и дальше будут поддерживать украинский народ в такой непростой борьбе.

"Только что имел один из моих регулярных звонков с Владимиром Зеленским о текущей ситуации в Украине и предстоящей зиме. Нидерланды поддерживают народ Украины и поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Нидерланды объявили о планах предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро на военную поддержку в 2024 году. Такое решение является выражением жесткой поддержки Киева в войне с Россией.