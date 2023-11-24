Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Нидерланды продолжают поддержку Украины — разговор Зеленского и Рютте arrow

Нидерланды продолжают поддержку Украины — разговор Зеленского и Рютте

24 ноября 2023 15:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нидерланды продолжают поддержку Украины — разговор Зеленского и Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.

Об этом рассказали Владимир Зеленский и Марк Рютте в своих соцсетях.

Читайте также:

Разговор Зеленского и Рютте

По словам главы государства, лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

"В этом контексте недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 млрд евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров. Благодарен Нидерландам за всю помощь, а также за поддержку Украинской Формулы Мира и гуманитарной инициативы", — подчеркнул Зеленский.

null

В то же время Марк Рютте отметил, что поговорил с украинским президентом о текущей ситуации в Украине и предстоящей зиме и заверил, что Нидерланды и дальше будут поддерживать украинский народ в такой непростой борьбе.

"Только что имел один из моих регулярных звонков с Владимиром Зеленским о текущей ситуации в Украине и предстоящей зиме. Нидерланды поддерживают народ Украины и поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией", — говорится в сообщении.

null

Напомним, недавно Нидерланды объявили о планах предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро на военную поддержку в 2024 году. Такое решение является выражением жесткой поддержки Киева в войне с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме