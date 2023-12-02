Демобілізація в Україні — хто з військових може звільнитися у першу чергу

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, Верховна Рада України готує масштабний законопроєкт, який стосуватиметься проходження військової служби, зокрема демобілізації. Влада розглядає різні можливості щодо повернення додому українських захисників та захисниць.

Правозахисник та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів, кого з військовослужбовців звільнятимуть від військової служби у першу чергу, чи можна відмовитися та що означає справедливий підхід демобілізації.

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Військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм. Фото: novayapolsha.eu

Так, за його словами, перші, хто заслуговує нарешті відправитися додому, бійці, які захищають нашу країну з першого дня повномасштабного вторгнення.

Крім строків служби, враховуватимуть й бойовий досвід, адже саме він вказує на рівень тяжкості та небезпеки служби.

Однак, Найєм вказав про обмеження, які існують для демобілізації — варто бути готовим до того, що під час її першої хвилі додому вдасться відправити лише невелику кількість військових.

Також він назвав важливі пункти справедливого підходу до демобілізації:

критерії, за якими ухвалюватимуть рішення щодо кожного конкретного військовослужбовця;

існуватиме чітка пропорція розподілу демобілізованих між різними підрозділами.

Крім цього, Масі Найєм наголосив, що варто дати право вибору військовослужбовцям, аби вони могли добровільно відмовитися від демобілізації, якщо прагнуть й надалі продовжувати службу і не хочуть їхати додому.

"Важливо, щоб підготовка супроводжувалася систематизацією даних про кількість особового складу, що підпадає під критерії в різних підрозділах. Це дало б змогу пропорційно розподілити слоти демобілізації між різними підрозділами Сил оборони та уникнути потенційної появи напруги між представниками різних підрозділів", — додав Найєм.

Раніше секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, як має відбуватися демобілізація військовослужбовців в Україні.

Нагадаємо, ми писали, чи може військовий достроково розірвати контракт під час війни.

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