Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Демобилизация в Украине — кого и как будут отправлять домой arrow

Демобилизация в Украине — кого и как будут отправлять домой

2 декабря 2023 07:00
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Демобилизация в Украине — кто из военных может уволиться в первую очередь
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, Верховная Рада Украины готовит масштабный законопроект, касающийся прохождения военной службы, в частности, демобилизации. Власти рассматривают разные возможности возвращения домой украинских защитников и защитниц.

Правозащитник и военнослужащий ВСУ Маси Найем в интервью изданию "Фокус" рассказал, кого из военнослужащих будут освобождать от военной службы в первую очередь, можно ли отказаться и что означает справедливый подход к демобилизации.

Читайте также:

 

Демобилизация в Украине — кого и как будут отправлять домой
Военнослужащий ВСУ Маси Найем. Фото: novayapolsha.eu

Так, по его словам, первые, кто заслуживает наконец-то отправиться домой, бойцы, защищающие нашу страну с первого дня полномасштабного вторжения.

Кроме сроков службы, будут учитываться и боевые опыты, ведь именно он указывает на уровень тяжести и опасности службы.

Однако Найем указал на ограничения, которые существуют для демобилизации — стоит быть готовыми к тому, что во время ее первой волны домой удастся отправить лишь небольшое количество военных.

Также он назвал важные пункты справедливого подхода к демобилизации:

  • критерии, по которым будут приниматься решения по каждому конкретному военнослужащему;
  • будет существовать четкая пропорция распределения демобилизованных между разными подразделениями.

Кроме этого, Маси Найем подчеркнул, что следует дать право выбора военнослужащим, чтобы они могли добровольно отказаться от демобилизации, если стремятся и дальше продолжать службу и не хотят ехать домой.

"Важно, чтобы подготовка сопровождалась систематизацией данных о количестве личного состава, подпадающего под критерии в разных подразделениях. Это позволило бы пропорционально распределить слоты демобилизации между разными подразделениями Сил обороны и избежать потенциального появления напряжения между представителями разных подразделений", — добавил Найем.

Ранее секретарь парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, как должна проходить демобилизация военнослужащих в Украине.

Напомним, мы писали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт во время войны.

Также мы рассказывали, при каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, которые служат в ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме