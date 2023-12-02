Демобилизация в Украине — кто из военных может уволиться в первую очередь

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, Верховная Рада Украины готовит масштабный законопроект, касающийся прохождения военной службы, в частности, демобилизации. Власти рассматривают разные возможности возвращения домой украинских защитников и защитниц.

Правозащитник и военнослужащий ВСУ Маси Найем в интервью изданию "Фокус" рассказал, кого из военнослужащих будут освобождать от военной службы в первую очередь, можно ли отказаться и что означает справедливый подход к демобилизации.

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Военнослужащий ВСУ Маси Найем. Фото: novayapolsha.eu

Так, по его словам, первые, кто заслуживает наконец-то отправиться домой, бойцы, защищающие нашу страну с первого дня полномасштабного вторжения.

Кроме сроков службы, будут учитываться и боевые опыты, ведь именно он указывает на уровень тяжести и опасности службы.

Однако Найем указал на ограничения, которые существуют для демобилизации — стоит быть готовыми к тому, что во время ее первой волны домой удастся отправить лишь небольшое количество военных.

Также он назвал важные пункты справедливого подхода к демобилизации:

критерии, по которым будут приниматься решения по каждому конкретному военнослужащему;

будет существовать четкая пропорция распределения демобилизованных между разными подразделениями.

Кроме этого, Маси Найем подчеркнул, что следует дать право выбора военнослужащим, чтобы они могли добровольно отказаться от демобилизации, если стремятся и дальше продолжать службу и не хотят ехать домой.

"Важно, чтобы подготовка сопровождалась систематизацией данных о количестве личного состава, подпадающего под критерии в разных подразделениях. Это позволило бы пропорционально распределить слоты демобилизации между разными подразделениями Сил обороны и избежать потенциального появления напряжения между представителями разных подразделений", — добавил Найем.

Ранее секретарь парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, как должна проходить демобилизация военнослужащих в Украине.

Напомним, мы писали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт во время войны.

Также мы рассказывали, при каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, которые служат в ВСУ.