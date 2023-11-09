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Депортований в РФ підліток, що отримав повістку, звернувся до Зеленського

9 листопада 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Депортований в РФ підліток, що отримав повістку, звернувся до Зеленського
Депортований у Росію 17-річний Богдан Єрмохін. Фото: t.me/andriyshTime
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Депортований у Росію підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін звернувся до президента Володимира Зеленського. Нещодавно йому в країні-агресорці вручили повістку.

Відповідне відео оприлюднила адвокатка хлопця Катерина Бобровська.

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Так, 17-річний маріуполець Богдан Єрмохін попросив Володимира Зеленського допомогти йому повернутися додому.

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії і прошу вас, Володимире Олександровичу допомогти мені повернутися додому", — заявив хлопець.

Його адвокатка Катерина Бобровська закликала президента особисто проконтролювати "повернення дитини в Україну".

Нагадаємо, що нещодавно незаконно депортований Богдан Єрмохін отримав повістку в Росії. Юнаку 19 листопада виповнюється 18 років.

Як відомо, батьки Богдана померли, коли йому було 8 років, і він перебував під опікою сестри. Під час вторгнення російських військ його вивезли до окупованого Донецька, а потім у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії в Московській області Росії. У липні 2022 року його взяла під опіку ветеранка чеченської війни Ірина Рудницька, після чого він звернувся до адвокатки.

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