Депортований в РФ підліток, що отримав повістку, звернувся до Зеленського
Депортований у Росію підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін звернувся до президента Володимира Зеленського. Нещодавно йому в країні-агресорці вручили повістку.
Відповідне відео оприлюднила адвокатка хлопця Катерина Бобровська.
Звернення Богдана Єрмохіна до президента України
Так, 17-річний маріуполець Богдан Єрмохін попросив Володимира Зеленського допомогти йому повернутися додому.
"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії і прошу вас, Володимире Олександровичу допомогти мені повернутися додому", — заявив хлопець.
Його адвокатка Катерина Бобровська закликала президента особисто проконтролювати "повернення дитини в Україну".
Нагадаємо, що нещодавно незаконно депортований Богдан Єрмохін отримав повістку в Росії. Юнаку 19 листопада виповнюється 18 років.
Як відомо, батьки Богдана померли, коли йому було 8 років, і він перебував під опікою сестри. Під час вторгнення російських військ його вивезли до окупованого Донецька, а потім у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії в Московській області Росії. У липні 2022 року його взяла під опіку ветеранка чеченської війни Ірина Рудницька, після чого він звернувся до адвокатки.
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